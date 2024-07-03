 Туркменские самбисты завоевали 21 медаль на чемпионате Азии и Океании

Спортсмены Туркменистана завоевали 21 медаль на чемпионате Азии и Океании по самбо в Макао (КНР). В соревнованиях участвовали спортсмены из 20 стран, сообщает Международная Федерация САМБО.

В боевом самбо золото получили Бягуль Нурыева (до 50 кг) и Рушана Нурджавова (до 59 кг). Серебро завоевали Керим Керимов (до 64 кг), Зарина Абдырахманова (до 54 кг) и Сабина Агаджанова (свыше 80 кг). Бронзу взяли Алихан Айдогдыев (до 58 кг), Максат Аннагылыджов (до 79 кг), Агасапар Мухадов (до 88 кг), Безирген Бегенджов (свыше 98 кг) и Гульзада Джоракулиева (до 72 кг).

В спортивном самбо серебро у Камбара Умарова (до 71 кг), Агамырата Бяшимова (до 88 кг) и Азизы Назаровой (до 50 кг). Бронзу получили Бабамурат Байрамов (до 58 кг), Сапар Довлетов (до 64 кг), Недир Аллабердиев (до 79 кг), Сайара Розыева (до 54 кг), Мадина Айдогдыева (до 59 кг), Зиба Орунова (до 72 кг), Саодат Ишмурадова (до 80 кг) и Сабина Агаджанова (свыше 80 кг).

В медальном зачете лидирует Казахстан (26 медалей: 15-7-4), второе место у Узбекистана (19 медалей: 8-1-10), третье – у Туркменистана (21 медаль: 2-6-13).

Глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев отметил высокий уровень организации турнира и расширение географии медалистов. Он подчеркнул успехи сборных Кореи и Индии в боевом самбо, а также филиппинских спортсменов в женском спортивном самбо.