 Туркменская делегация выехала в Казахстан для участия в церемонии открытия памятника Махтумкули

Творческая делегация Туркменистана отправилась с деловой поездкой в Казахстан для участия в церемонии открытия памятника Махтумкули Фраги. Об этом сообщает сайт Министерства культуры Туркменистана.

Церемония открытия состоится в Астане.

Туркменистан и Республику Казахстан на протяжении многих столетий связывают традиционные добрососедские, дружественно-братские отношения.

В последние годы отношения между двумя дружественными странами активно развиваются в культурно-гуманитарной сфере.