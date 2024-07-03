Туркменская делегация выехала в Казахстан для участия в церемонии открытия памятника Махтумкули
Творческая делегация Туркменистана отправилась с деловой поездкой в Казахстан для участия в церемонии открытия памятника Махтумкули Фраги. Об этом сообщает сайт Министерства культуры Туркменистана.
Церемония открытия состоится в Астане.
Туркменистан и Республику Казахстан на протяжении многих столетий связывают традиционные добрососедские, дружественно-братские отношения.
В последние годы отношения между двумя дружественными странами активно развиваются в культурно-гуманитарной сфере.