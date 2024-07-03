Туркменистан и Иран укрепляют сотрудничество в газовой сфере

Туркменистан расширяет свое присутствие на региональном газовом рынке. По итогам переговоров, прошедших 1-3 июля в Ашхабаде, Туркменистан и Иран подписали контракт на поставку туркменского газа в Ирак. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Согласно достигнутым договоренностям, Туркменистан будет ежегодно поставлять до 10 миллиардов кубометров газа в Ирак через территорию Ирана по схеме SWAP. Это соглашение стало результатом многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и Ираном в газовой отрасли.

Для обеспечения поставок планируется расширение газотранспортной инфраструктуры. Иранские компании построят на территории Туркменистана новый газопровод протяженностью 125 километров и три газокомпрессорные станции.

Кроме того, стороны договорились об увеличении объемов газа, поставляемого в Иран, до 40 миллиардов кубометров в год. Это будет достигнуто за счет расширения мощностей по направлениям Довлетабад – Серахс – Хангеран и через газоизмерительную станцию Чалоюк.