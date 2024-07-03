Президент Туркменистана поздравил с Днем независимости Александра Лукашенко

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в честь Дня независимости страны. От имени народа и Правительства Туркменистана, а также лично от себя, он выразил наилучшие пожелания всему народу Беларуси, сообщает TDH.

В своем послании глава Туркменистана подчеркнул крепость туркмено-белорусских отношений, которые строятся на основе равноправия, взаимного уважения и доверия. Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что эти связи будут продолжать укрепляться и развиваться, служа интересам обеих наций.

В заключение, Президент Туркменистана пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья и счастья, а также мира, благополучия и процветания народу Беларуси.