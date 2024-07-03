 Председатель Халк Маслахаты Туркменистана примет участие во встрече формата ШОС+

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов примет участие во встрече формата ШОС+, которая состоится в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает «РИА Новости».

На эту встречу, которая пройдет в таком формате впервые, также приглашены лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ и представители ряда международных организаций.

Вопросы повестки дня встречи ШОС+ будут связаны с многосторонними переговорами, усилением стремления к устойчивому миру и развитию, сотрудничеством ШОС с другими странами-участницами встречи по международным и региональным вопросам.

Встреча состоится 4 июля в Астане.