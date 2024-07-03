Опубликован Доклад Омбудсмена Туркменистана за 2023 год
Опубликован Доклад Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане (Омбудсмена) о его деятельности и о ситуации в области прав человека в стране в 2023 году.
Цель Доклада – обзор достигнутых рубежей в сфере повышения в стране уровня жизни человека и гражданина, соблюдения прав человека, а также проделанной Омбудсменом работы в пределах своих полномочий в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
Доклад освещает следующие ключевые аспекты:
- Обзор ситуации с правами человека в Туркменистане;
- Гражданские и политические права;
- Экономические, социальные и культурные права;
- Анализ обращений граждан;
- Вклад в совершенствование национального законодательства;
- Участие в общественных мероприятиях и повышение осведомленности о правах человека;
- Международное сотрудничество;
- Рекомендации Омбудсмена;
Документ содержит статистические данные и количественные показатели по каждому разделу.
Полный текст доклада доступен на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.
Яздурсун Гурбанназарова занимает должность Омбудсмена Туркменистана с 20 марта 2017 года.