 Опубликован Доклад Омбудсмена Туркменистана за 2023 год

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Опубликован Доклад Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане (Омбудсмена) о его деятельности и о ситуации в области прав человека в стране в 2023 году.

Цель Доклада – обзор достигнутых рубежей в сфере повышения в стране уровня жизни человека и гражданина, соблюдения прав человека, а также проделанной Омбудсменом работы в пределах своих полномочий в области защиты прав и свобод человека и гражданина.

Доклад освещает следующие ключевые аспекты:

Обзор ситуации с правами человека в Туркменистане;

Гражданские и политические права;

Экономические, социальные и культурные права;

Анализ обращений граждан;

Вклад в совершенствование национального законодательства;

Участие в общественных мероприятиях и повышение осведомленности о правах человека;

Международное сотрудничество;

Рекомендации Омбудсмена;

Документ содержит статистические данные и количественные показатели по каждому разделу.

Полный текст доклада доступен на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.

Яздурсун Гурбанназарова занимает должность Омбудсмена Туркменистана с 20 марта 2017 года.