 Национальный музей живой природы Туркменистана привлекает туристов

В живописных предгорьях Копетдага, неподалеку от Ашхабада, расположился Национальный музей живой природы Туркменистана. Этот современный зоологический парк, открытый в 2010 году, стал популярным местом отдыха для семей и туристов, передает CentralAsia.news.

На территории более 40 гектаров обитает свыше 250 видов животных, включая редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги. Посетители могут увидеть представителей местной фауны, а также животных из разных уголков мира.

Парк разделен на четыре тематические зоны: «Африканская саванна», «Владения хищников», «Территория копытных» и «Птичий базар». Особый интерес вызывает трехэтажный выставочный комплекс «Мир животных», где представлена эволюция биосферы Земли.

Условия содержания животных соответствуют международным стандартам. Территория парка благоустроена: здесь есть зеленые насаждения, мостики, фонтаны и искусственные озера. Для посетителей работают уютные кафе.

По словам экскурсовода Айтач Ташлиевой, популяция животных постоянно растет. Недавно в зоопарке впервые родился детеныш нильского крокодила. В будущем планируется расширение коллекции уникальных видов.

Национальный музей живой природы Туркменистана стал не только образовательным центром, но и настоящей туристической достопримечательностью, привлекающей посетителей со всей страны и из-за рубежа.