Министерство труда Туркменистана ищет подрядчиков для модернизации IT-инфраструктуры

 Министерство труда Туркменистана ищет подрядчиков для модернизации IT-инфраструктуры

Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана объявило международный тендер на создание современной информационной системы. Проект включает разработку единой централизованной базы данных для министерства и пенсионного фонда страны, об этом сообщается в газете «Туркменистан» от 2 июня.

В рамках тендера планируется:

  • Создание централизованной информационной системы
  • Приобретение современных серверов
  • Закупка коммуникационного оборудования для обеспечения безопасности данных
  • Разработка и внедрение программного обеспечения с функциями цифровой экономики

Заинтересованные компании могут подать свои предложения в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления.

Дополнительную информацию можно получить в министерстве в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Контактная информация:

  • Телефоны: 39-48-49, 39-48-93
  • Адрес: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, дом 156
  • Веб-сайт: http://mlsp.gov.tm