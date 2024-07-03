 Министерство труда Туркменистана ищет подрядчиков для модернизации IT-инфраструктуры

Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана объявило международный тендер на создание современной информационной системы. Проект включает разработку единой централизованной базы данных для министерства и пенсионного фонда страны, об этом сообщается в газете «Туркменистан» от 2 июня.

В рамках тендера планируется:

Создание централизованной информационной системы

Приобретение современных серверов

Закупка коммуникационного оборудования для обеспечения безопасности данных

Разработка и внедрение программного обеспечения с функциями цифровой экономики

Заинтересованные компании могут подать свои предложения в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления.

Дополнительную информацию можно получить в министерстве в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

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