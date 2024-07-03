Министерство труда Туркменистана ищет подрядчиков для модернизации IT-инфраструктуры
Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана объявило международный тендер на создание современной информационной системы. Проект включает разработку единой централизованной базы данных для министерства и пенсионного фонда страны, об этом сообщается в газете «Туркменистан» от 2 июня.
В рамках тендера планируется:
- Создание централизованной информационной системы
- Приобретение современных серверов
- Закупка коммуникационного оборудования для обеспечения безопасности данных
- Разработка и внедрение программного обеспечения с функциями цифровой экономики
Заинтересованные компании могут подать свои предложения в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления.
Дополнительную информацию можно получить в министерстве в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Контактная информация:
- Телефоны: 39-48-49, 39-48-93
- Адрес: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, дом 156
- Веб-сайт: http://mlsp.gov.tm