 Медицинский университет Туркменистана выпустил около 600 специалистов

Фото: газета «НТ»

В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева состоялась торжественная церемония чествования выпускников. В этом году ими стали около 600 молодых специалистов, в числе которых – большая группа обладателей дипломов с отличием.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», представители руководства, наставники студенческой молодёжи адресовали выпускникам слова самых добрых напутствий и успехов на старте их профессионального пути.

Согласно действующему Положению одни из них приумножат свои профессиональные компетенции в условиях интернатуры, другие на базе клинической ординатуры в клинических кафедрах медицинского университета и Научно-клинических центров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Отдельная группа выпускников удостоена особо почётной возможности – начать свою профессиональную деятельность в медицинских учреждениях города государственного значения Аркадаг, в историческую летопись которого стремительно вписываются всё новые и новые главы, раскрывающие уникальные инновационные возможности его «умного» статуса.

Украшением торжественной церемонии стала яркая концертная программа музыкального студенческого ансамбля «Мельхем».