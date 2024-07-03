 Делегация Туркменистана участвовала в международном форуме макома в Заамине

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Группа творческих деятелей из Туркменистана приняла участие во II Международном форуме искусства макома, который проходил в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана с 27 по 30 июня.

Как сообщает МИЦ, на торжественной церемонии открытия выступил с речью президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, отметив историю и значение искусства макома с его глубокой философией, своеобразными художественными приемами и творческими традициями, занимающего важное место в духовной жизни Узбекистана.

Выступления конкурсантов оценивались международным жюри по трем номинациям: «Лучший маком-ансамбль», «Лучший солист-инструменталист» и «Лучший солист-вокалист». В рамках форума также прошли международная конференция на тему «Теоретические и практические основы искусства макома: проблемы и решения» и круглые столы.

Участниками фестиваля стали около 400 гостей из более чем 80 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки.

Маком – это вокально-инструментальный жанр с широким использованием импровизации и циклической структурой произведений. Маком разделяется на три основные традиции: бухарский шашмаком, хорезмский маком и ферганско-ташкентский маком. Сегодня искусство макома непрерывно изучается по всему Узбекистану на всех этапах образования – от начального до академического. В Ташкенте строится Центр макома. В целях поддержки композиторов, певцов и музыкантов, активно работающих в этом направлении, проводятся национальные конкурсы.