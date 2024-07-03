В Туркменистане прошла первая государственная олимпиада по ментальной арифметике среди школьников

В Туркменском государственном университете им. Махтумкули состоялась первая в стране олимпиада по ментальной арифметике среди учащихся средних общеобразовательных и специализированных школ в возрасте 6-14 лет. Мероприятие, организованное по инициативе Министерства образования Туркменистана, собрало около 110 участников со всех регионов страны, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе олимпиады были обновлены национальные рекорды в трёх дисциплинах: «Квадратный корень в уме», «Сложение в уме» и «Талантливый календарь». Около 30 школьников стали победителями, продемонстрировав высокий уровень владения сложными математическими методиками.

Среди отличившихся участников Ливанур Бердыева, известная по участию в российском шоу «Удивительные люди». После церемонии награждения она дала небольшое напутствие своим сверстникам:

– Ментальная арифметика – это интересная наука о том, как быстро складывать, умножать и вычитать числа в уме. Она помогает развивать память и расширяет горизонты понимания мира цифр. Я очень рада носить титул национального рекордсмена по работе с квадратными корнями, а также чемпиона Туркменистана по умножению восьмизначных чисел. Я занимаюсь ментальной арифметикой третий год и с уверенностью могу сказать, что для того, чтобы открыть в себе скрытые возможности, необходимы терпение и желание.

Победители получили дипломы и ценные подарки от Министерства образования Туркменистана.