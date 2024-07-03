 Азербайджан и Туркменистан номинируют искусство лоскутного шитья «гурама» в Список ЮНЕСКО

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В настоящее время Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО ведёт совместную работу с соответствующим ведомством Азербайджана по внесению лоскутного искусства «гурама» в Список нематериального культурного наследия человечества. Данная номинация была выдвинута по инициативе азербайджанской стороны. Об этом сообщила на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова.

Помимо этого, Нацкомиссия начала переговоры с Фондом тюркской истории и культуры Турецкой Республики (TURKTAV) по налаживанию сотрудничества в деле популяризации культурного наследия туркменского народа в тюркском мире посредством расширения выставочной и библиотечной деятельности. Также намечается организация ряда конкретных мероприятий по линии предлагаемого туркменской стороной регионального проекта «Наше наследие», отметила Рустемова.

Напомним, что в текущем году по инициативе Туркменистана совместно с Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран уже подготовлена номинация «Традиции изготовления колыбелей и исполнения колыбельных песен» для включения в Список нематериального культурного наследия человечества.