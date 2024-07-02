 Ульяновские предприниматели заключили контракты с Туркменистаном на 10 млн рублей

В ходе бизнес-миссии в Туркменистан, организованной в июне по поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских, ульяновские предприниматели заключили четыре новых контракта.

Контракты касаются поставки в Туркменистан комплектующих для грузовых автомобилей на сумму более 10 миллионов рублей, сообщает издание ulyanovsk-news.net.

В бизнес-миссии приняли участие такие российские производители, как: «Улгран» и «Сан Марко», «Федерал Могул», «Интервуд», «Биофа» и «Новоспасский элеватор».

На площадке Торгово-промышленной палаты Туркменистана делегация из Ульяновска провела серию бизнес-встреч, также состоялись переговоры о поставках с министерствами сельского хозяйства, строительства и архитектуры, логистическими компаниями, дистрибьюторами продуктов питания и строительных материалов зарубежной страны.

Производитель каменных моек «Улгран» обсудил возможность строительства совместного производства.

Туркменская компания Şaýlan, имеющая более 6 тысяч торговых точек по стране, заинтересована в закупке в Ульяновской области кондитерских изделий, семян подсолнечника, снеков, консервированной продукции.

Руководитель компании «Новоспасский элеватор» Михаил Мурзаков поделился, что для них бизнес-миссия прошла продуктивно: провели переговоры о поставках муки и зерна, а также обсудили вопросы сотрудничества с туркменским транспортно-логистическим центром, а именно хранение и доставку грузов, ознакомительный визит в порт Туркменбаши. Продукция компании вызвала интерес у крупных закупщиков и дистрибьюторов, в связи с чем прорабатываются вопросы по организации поставок продукции, отмечает источник.