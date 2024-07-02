 Туркменские пловцы проводят сбор в Грузии

Сборная Туркменистана по плаванию проводит учебно-тренировочный сбор на спортивной базе в Батуми, курортном городе на черноморском побережье Грузии, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

12 спортсменов под руководством старшего тренера национальной сборной Дмитрия Новикова и тренера спортшколы зимних и водных видов спорта Марка Пилюгина готовятся к международным соревнованиям. Сбор продлится до 10 июля.

По данным Госкомспорта Туркменистана, в состав женской команды вошли сёстры Энеш, Эджеш и Айнур Примовы, Анастасия Моргинштерн, Огулмерджен Нураева и Айнур Мерданова.

Мужскую команду представляют Давид Акопян, Муса Джалаев, Сейран Нурмырадов, Мухамметмырат Гутлыев, Алан Мухин и Курбан Хоммадов.