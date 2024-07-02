 Туркменистан начнет транзит серы по иранской железной дороге

Туркменистан приступает к транзиту грузов по железнодорожной линии «Решт-Каспиан» в Иране. Об этом со ссылкой на слова генерального директора железных дорог Исламской Республики Иран Милада Салехи сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Уже на следующей неделе по этому маршруту начнется транзит серы из Туркменистана. Груз будет доставляться из порта Туркменбаши в иранский порт Каспиан, а оттуда по железной дороге через территорию Ирана.

Железнодорожная линия «Решт-Каспиан» является важной частью международного транспортного коридора «Север – Юг», соединяющего Каспийское море с Персидским заливом и Оманским морем. Это открывает новые возможности для транзита грузов из Центральной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Азии.

Новый маршрут позволит оптимизировать логистику и сократить время доставки грузов, что может способствовать развитию торговых отношений между странами региона.