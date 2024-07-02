 Посол Туркменистана в Пакистане участвовал в открытии Киоска по торговле со странами ЦА и Азербайджаном в Лахоре

Фото: pakistan.tmembassy.gov.tm

При активном участии Посольства Туркменистана в Пакистане 28 июня в Торгово-промышленной палате Лахора состоялась церемония открытия Киоска по содействию торговле со странами Центральной Азии и Азербайджаном.

В церемонии приняли участие президент ТППЛ Кашиф Анвар, послы Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, почётные консулы Казахстана и Кыргызстана, представители бизнес-сообщества Лахора и местных СМИ.

Как сообщается на сайте посольства Туркменистана, в Киоске представлены печатные материалы о возможностях бизнеса в регионе ЦА и Азербайджана, а также общая информация о странах. Туркменистан представил в Киоске журналы о внутренней и внешней политике, проводимой страной, а также брошюры и бизнес-справочники государственных и частных компаний Туркменистана.

Кашиф Анвар назвал это событие важной вехой в совместной деятельности по расширению экономического сотрудничества.

Посол Туркменистана А.Мовламов в своем выступлении подчеркнул значительный потенциал торгово-экономического сотрудничества между Пакистаном и странами Центральной Азии, отмечает источник.