Делегация Туркменистана приняла участие во встрече специальных представителей по Афганистану

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел страны А.Гурбановым приняла участие в третьей встрече специальных представителей по Афганистану, которая проходила под эгидой ООН с 30 июня по 1 июля в Дохе (Государство Катар).

Среди участников также была делегация от Афганистана.

В ходе встречи участники обменялись мнениями о текущей политической, экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане, перспективах расширения возможностей частного сектора и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ в стране.

В своем выступлении руководитель туркменской делегации рассказал о последовательной деятельности Туркменистана по оказанию всесторонней помощи афганскому народу. Было отмечено что состоявшиеся в текущем году в Ашхабаде выставка товаров и услуг Афганистана, туркмено-афганский бизнес-форум, а также визит предпринимателей Туркменистана в Герат способствуют расширению торговых отношений частного сектора обеих стран.

А.Гурбанов подчеркнул, что Туркменистан в соответствии с принятыми на себя международными обязательствами, в тесном взаимодействии с другими государствами и международными организациями, проводит активную политику борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими негативными вызовами современности, сообщает МИД Туркменистана.