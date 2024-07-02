 В Бухаресте прошла двусторонняя встреча делегатов Меджлиса Туркменистана и президента ОБСЕ

Фото: mejlis.gov.tm

Представители Меджлиса Туркменистана и президент ОБСЕ Пиа Каума провели двустороннюю встречу 30 июня на полях 31-го ежегодного заседания Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Стороны, отметив особое значение долгосрочного и плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ, подчеркнули цели и задачи работы организации в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также важность реализуемых в этих областях проектов и программ.

Также обсуждались задачи мероприятий, проводимых в Туркменистане совместно с ОБСЕ, сообщается на сайте Меджлиса.