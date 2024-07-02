 Агентство «Туркменарагатнашык» объявляет конкурс «Цифровое решение – 2024»

Агентство «Туркменарагатнашык» запускает конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2024», направленный на развитие цифровых технологий в Туркменистане.

Конкурс проводится по семи направлениям:

1. Искусственный интеллект

2. Робототехника и автоматизация

3. Умные сельскохозяйственные технологии

4. Умный город

5. Образование и электронное обучение

6. Цифровая медицина

7. Система услуг

Для оценки представленных проектов будет создана специальная экспертная группа.

Согласно Положению конкурса, проекты должны соответствовать следующим критериям:

— Актуальность и возможность внедрения

— Инновационность в сфере связи и телекоммуникаций

— Экономическая эффективность

— Качество и удобство использования

— Дизайнерское оформление

— Соответствие законодательству

— Оригинальность (плагиат недопустим)

— Наличие исходного кода для программного обеспечения

Участвовать можно индивидуально или в группах до трех человек. Конкурс открыт для молодежи.

Для участия необходимо предоставить:

— Заявление участника или руководителя группы

— Копии паспортов участников

— Описание предлагаемого проекта

Регистрация и прием заявок осуществляются в электронном виде на сайте telecom.tm.