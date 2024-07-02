Агентство «Туркменарагатнашык» объявляет конкурс «Цифровое решение – 2024»
Агентство «Туркменарагатнашык» запускает конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2024», направленный на развитие цифровых технологий в Туркменистане.
Конкурс проводится по семи направлениям:
1. Искусственный интеллект
2. Робототехника и автоматизация
3. Умные сельскохозяйственные технологии
4. Умный город
5. Образование и электронное обучение
6. Цифровая медицина
7. Система услуг
Для оценки представленных проектов будет создана специальная экспертная группа.
Согласно Положению конкурса, проекты должны соответствовать следующим критериям:
— Актуальность и возможность внедрения
— Инновационность в сфере связи и телекоммуникаций
— Экономическая эффективность
— Качество и удобство использования
— Дизайнерское оформление
— Соответствие законодательству
— Оригинальность (плагиат недопустим)
— Наличие исходного кода для программного обеспечения
Участвовать можно индивидуально или в группах до трех человек. Конкурс открыт для молодежи.
Для участия необходимо предоставить:
— Заявление участника или руководителя группы
— Копии паспортов участников
— Описание предлагаемого проекта
Регистрация и прием заявок осуществляются в электронном виде на сайте telecom.tm.