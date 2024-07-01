 Туркменистан принял участие в фестивале творческой молодежи в Омске

Фото: asmannews.ru

Делегация Туркменистана приняла участие в Фестивале творческой молодежи России и стран Центрально-Азиатского региона, который проходил в городе Омск с 25 по 30 июня. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня молодежи Российской Федерации.

Как сообщает Asmannews, в состав туркменской делегации вошли молодые преподаватели и студенты Туркменского государственного института культуры и Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой, а также представители Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Всего в мероприятии участвовали 80 молодых людей из регионов России и 40 из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в возрасте от 18 до 35 лет. От каждой страны — 8 человек.

Программа фестиваля включила ряд образовательных блоков по разным направлениям творчества, искусства, интеллектуальной деятельности и была построена по принципу трех арт-школ: «Творчество», «Дизайн» и «Медиа».

Итогом творческого взаимодействия слушателей всех трех арт-школ стало массовое костюмированное шествие участников и гостей фестиваля, которое состоялось 29 июня, а также в этот день прошел большой праздничный концерт популярных российских эстрадных исполнителей.