Сертификат соответствия системы качества вручен туркменскому предприятию Arkadag Medisina Klasteri Menejment

 Сертификат соответствия системы качества вручен туркменскому предприятию Arkadag Medisina Klasteri Menejment

Система сертификации Туркменистана вручила предприятию Arkadag Medisina Klasteri Menejment Сертификат соответствия системы качества.

Сертификат был вручен в день широкого празднования первой годовщины открытия города Аркадаг, сообщает ТДХ.

Данный сертификат подтверждает, что система качества предприятия отвечает установленным требованиям TDS ISO 9001.

Это свидетельствует о том, что продукция предприятия соответствует высоким требованиям по показателям качества, в том числе относящимся к системе медицины.