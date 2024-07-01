 Сертификат соответствия системы качества вручен туркменскому предприятию Arkadag Medisina Klasteri Menejment

Система сертификации Туркменистана вручила предприятию Arkadag Medisina Klasteri Menejment Сертификат соответствия системы качества.

Сертификат был вручен в день широкого празднования первой годовщины открытия города Аркадаг, сообщает ТДХ.

Данный сертификат подтверждает, что система качества предприятия отвечает установленным требованиям TDS ISO 9001.

Это свидетельствует о том, что продукция предприятия соответствует высоким требованиям по показателям качества, в том числе относящимся к системе медицины.