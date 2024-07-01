Премьер-министр Индии приветствует открытие памятника Рабиндранату Тагору в Ашхабаде

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал большой честью для своей страны открытие статуи выдающегося индийского поэта и философа Рабиндраната Тагора в Туркменистане. Об этом сообщило посольство Индии в Ашхабаде.

Памятник Тагору стал частью масштабного культурно-паркового комплекса, торжественно открытого 18 мая в туркменской столице при участии Президента Сердара Бердымухамедова. Комплекс, расположенный в живописных предгорьях Копетдага, включает 60-метровый монумент туркменскому поэту Махтумкули Фраги и уникальную Аллею знаменитых поэтов и мыслителей разных стран и эпох.

На аллее установлены памятники 24 всемирно известным литераторам и философам, в том числе Гёте, Шекспиру, Достоевскому, Бальзаку и Данте. Каждая скульптура отражает индивидуальность и особенности творчества представленной исторической личности, символизируя культурное разнообразие и международное сотрудничество.