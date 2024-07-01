Первая группа паломников из Туркменистана вернулась из хаджа

В Туркменистан вернулась первая группа паломников, совершивших хадж в священные для мусульман города Мекку и Медину. Паломники прибыли в страну после празднования Курбан-байрама, выполнив один из пяти столпов ислама, сообщает МИЦ.

В Мекке паломники совершили обход вокруг Каабы, главной святыни мусульман, и семь раз пробежали между холмами Сафа и Марва. В Медине они посетили мавзолей пророка Мухаммеда и его сподвижников, а также другие почитаемые места.

Для доставки паломников в Саудовскую Аравию было выполнено 10 специальных авиарейсов, которыми было перевезено 2890 человек.

Государство предоставило бесплатные билеты на авиарейсы в обе стороны для 289 человек, входящих в официальную группу паломников.