 Для предпринимателей Туркменистана начался период уплаты пенсионных взносов

Пенсионный фонд Туркменистана сообщает предпринимателям о начале расчётного периода по уплате пенсионных взносов за I полугодие 2024 года.

Согласно статье 23 Закона Туркменистана «О государственном пенсионном страховании», пенсионные взносы должны быть уплачены в период с 1 июля по 15 августа текущего года.

Информация о начале отчетного периода по уплате пенсионных взносов размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана.