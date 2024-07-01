 ГТСБ: Экспорт нефтепродуктов и текстиля принес Туркменистану более 15,5 млн долларов за неделю

На прошедшей неделе Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана (ГТСБТ) зафиксировала 16 торговых операций на общую сумму более 15 миллионов 598 тысяч долларов США, сообщает turkmenistan.gov.tm.

Международные покупатели из ОАЭ, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели ряд нефтепродуктов, производимых ГК «Türkmennebit», включая сжиженный газ, нефтяной дорожный битум, базовое масло и гидроочищенное дизельное топливо. Также иностранным покупателям были проданы крашеные махровые изделия и хлопчатобумажные отходы. Среди стран-импортеров этой продукции были Турция и Азербайджан.

На внутреннем рынке местные предприниматели закупили полипропилен и нефтяной дорожный битум производства ГК «Türkmennebit», а также флоатное листовое стекло, ковры ручной работы и хлопковый линт.

Сумма внутренних сделок достигла более 77 миллионов 81 тысячи манатов.