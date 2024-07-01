 В молодежную сборную Туркменистана по футболу вызван игрок узбекского «Навбахора»

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Футболист молодежного клуба «Навбахор» Зулфакар Али получил приглашение в молодежную сборную Туркменистана до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Туркменистана (ФФТ).

Зулфакар Али пополнил состав узбекского «Навбахора» зимой 2024 года. В прошлом сезоне футболист выступал за дубль ашхабадского «Копетдага».

Молодежной сборной Туркменистана (U-20) предстоит принять участие в чемпионате Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA) в рамках подготовки к отборочному турниру Кубка Азии-2025.

Чемпионат CAFA-2024 пройдет с 5 по 12 июля в Джалал-Абаде (Кыргызстан). В турнире примут участие шесть команд, разделенных на две группы. Сборная Туркменистана попала в группу «В», где сыграет с командами Ирана и Узбекистана. В группе «А» выступят молодежные сборные Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.

Формат турнира предусматривает групповой этап по круговой системе, после чего победители групп сразятся в финале. Команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали. Также состоится матч за 5-6 места.

Тренерский штаб молодежной сборной во главе с Довлетмурадом Аннаевым пригласил для участия в международном турнире 23 игрока:

Вратари: Ашыров Сейран («Ахал»), Даватов Давут («Ашхабад»), Гулов Исмаил («Энергетик»);

Полевые игроки:

Аннаев Энвер, Бердыев Хангельды, Саркисян Эдуард, Папыев Махтумкули, Непесов Оразмурад (все – «Аркадаг»),

Агаджумаев Бегенч, Амангельдыев Ибраим, Аннамурадов Ислам, Бекмурадов Беглимухамед, Эсенов Гурбанмухамед, Гайыпназаров Медет, Гараджаев Гурбангельды, Говшудов Якубмухамед, Илмурадов Максат, Мухамедов Мекан (все – «Ахал»),

Беренов Махтымберды («Небитчи»)

Гараев Гурбангули («Шагадам»)

Камбаров Исмаил («Алтын асыр»)

Оразов Хаджымухамед («Копетдаг»)

Зулфакар Али («Навбахор», Узбекистан)

Участие сборной Туркменистана в этом турнире рассматривается как подготовка к отборочному раунду Кубка Азии 2025 года среди молодежных команд.

Квалификационный турнир пройдет с 21 по 29 сентября в Бишкеке. Соперники сборной Туркменистана в группе «I» – команды Японии, Кыргызстана и Мьянмы.