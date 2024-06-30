 С июля Туркменистан приступает к комплексной подготовке к участию в COP-29

Вице-премьер Рашид Мередов на заседании Правительства Туркменистана внес предложение о том, чтобы с июля приступить к комплексной подготовке к участию делегации страны в Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (COP-29), которая состоится в Баку с 11 по 22 ноября.

В этих целях предложено провести 22 июля очередное заседание Рабочей группы, созданной в рамках Межведомственной комиссии по вопросам окружающей среды. По итогам заседания видится целесообразным разработать новые проекты по сокращению выбросов парниковых газов в Туркменистане и адаптации к изменению климата.

Вице-премьер отметил, что Туркменистан уделяет особое внимание стратегически значимым вопросам глобальной повестки дня связанным с вопросами изменения климата. На COP-28 Президент Сердар Бердымухамедов выдвинул важные инициативы в данном направлении. В настоящее время проводится надлежащая работа по их претворению в жизнь.

Также Р.Мередов предложил в преддверии 19-й Молодёжной конференции (COY-19), предстоящей в Баку в ноябре, организовать в сентябре во всех велаятах и Ашхабаде Молодёжные форумы по изменению климата.

Кроме того, было озвучено предложение о проведении в туркменской столице в ноябре текущего года Международной конференции по продовольственной безопасности в условиях изменения климата. Данный форум предусматривается организовать под эгидой ООН и совместно с её специализированными структурами – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирной продовольственной программой и Детским фондом (ЮНИСЕФ).

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения и дал вице-премьеру соответствующие поручения, сообщает ТДХ.