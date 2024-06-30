 Обсужден вопрос разработки «дорожной карты» между академиями наук России и Туркменистана

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Посол Туркменистана в Москве Э.М. Айдогдыев и президент Российской академии наук (РАН) Г.Я. Красников провели встречу, в ходе которой были обсуждены вопросы полноценного использования большого потенциала и перспектив развития отношений между академиями наук двух стран.

Г.Красников отметил необходимость восстановления партнерских связей между научными учреждениями РФ и Туркменистана и готовность РАН к наращиванию взаимодействия в данной области.

Стороны пришли к согласию о целесообразности подготовки и подписания «дорожной карты» по вопросу активизации ранее подписанных двусторонних соглашений, а также по развитию сотрудничества в области нанотехнологий, биотехнологий, химической технологии, сельского хозяйства, водопользования, экологии и биобезопасности, а также других научных областях, представляющих взаимный интерес, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в РФ