 Обсуждены вопросы открытия дилерского центра ульяновских товаров в Туркменистане

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Ульяновская область РФ была представлена масштабной делегацией на заседании Деловых советов Туркменистана и России, прошедших в Ашхабаде.

Итоги участия ульяновской делегации прокомментировал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов, сообщает издание ulpressa.ru.

«Мы один из немногих регионов РФ, кто активно на уровне бизнес-миссий развивает сотрудничество с Туркменистаном. Сформулировали основные предложения по развитию двухстороннего торгового сотрудничества, в том числе в рамках нашего логистического проекта «Средняя Волга – Каспий – Персидский залив». В ходе заседания также обсудили создание дилерского центра ульяновских товаров на территории республики. Провели переговоры с компанией-партнером AK GAYÁ, которая имеет собственную сеть строительных супермаркетов и оптовой торговли. Они заинтересованы в закупке каменных моек, дверей, мягкой мебели, газового оборудования, инструментов, кровельных и лакокрасочных материалов», — рассказал Р. Гайнетдинов.

По его словам, губернатор Ульяновской области поставил перед ними задачу в увеличении внешней торговли на 30%.