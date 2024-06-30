 Город Аркадаг торжественно отметил первую годовщину со дня своего открытия

29 июня исполнился ровно год со дня открытия в Туркменистане «умного» города Аркадаг. По этому случаю в этот день состоялись торжественные мероприятия, сообщает ТДХ.

Многочисленные жители, получившие комфортабельные квартиры и дома в городе Аркадаге, праздновали новоселье, сообщает ТДХ. Характерной особенностью города являются современные 5-, 7- и 9-этажные многоквартирные дома и 2-х этажные коттеджи, построенные с задействованием технологии «умного» дома.

Во второй половине дня в конференц-зале хякимлика города Аркадага состоялась праздничная конференция, в которой приняли участие Председатель Меджлиса Туркменистана, члены Кабинета Министров, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов, администрации столичного хякимлика и города Аркадага, представители общественных организаций, СМИ.

В ходе форума прозвучала благая весть – учёные общества «Космос-Земля», изучающие небесные тела, назвали одну из звёзд на небе именем «Аркадаг» в честь первой годовщины открытия города Аркадаг и как символ гордости за этот город.

Вечером на площади Arkadag Binasy состоялись выступления мастеров искусств страны.

Праздничную программу составили песни и вокально-хореографические номера в исполнении артистов и творческих коллективов, продемонстрировавших разнообразие жанров и стилей отечественного искусства, его богатые традиции, самобытный колорит и большой потенциал.

Громкими аплодисментами зрители встретили выступление мастеров искусств Турецкой Республики, исполнившие популярные эстрадные и народные песни.

По сложившейся традиции объединённый фольклорный коллектив исполнил народный танец «куштдепди».

Мощным заключительным аккордом концерта стала песня «ÖŇE, ÖŇE DIŇE ÖŇE, JAN WATANYM TÜRKMENISTAN!», автором слов и музыки которой является Национальный Лидер туркменского народа.