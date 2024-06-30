Генсек ООН совершит турне по Центральной Азии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 29 июня начнет турне по странам Центральной Азии.
По информации Службы новостей ООН, маршрут включает Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Визит продлится до 7 июля.
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в каждой стране Гутерриш проведет встречи с главами государств и высокопоставленными чиновниками. Также он ознакомится с проектами по борьбе с изменением климата и пообщается с местными активистами.
4 июля генсек ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.