В городе Аркадаг выступили звезды турецкой эстрады Сандал и Джеджели
Вчера вечером на площади Arkadag Binasy состоялся праздничный концерт по случаю первой годовщины со дня открытия города Аркадаг.
В концерте приняли участие популярные турецкие певцы Мустафа Сандал и Мустафа Джеджели.
Выступление турецких гостей было встречено громкими аплодисментами зрителей, сообщает ТДХ.
Мустафа Сандал и Мустафа Джеджели исполнили популярные эстрадные и народные турецкие песни.
Ранее мы сообщали, что Сандал и Джеджели дадут концерт в Аркадаге.