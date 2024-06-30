 В городе Аркадаг выступили звезды турецкой эстрады Сандал и Джеджели

Вчера вечером на площади Arkadag Binasy состоялся праздничный концерт по случаю первой годовщины со дня открытия города Аркадаг.

В концерте приняли участие популярные турецкие певцы Мустафа Сандал и Мустафа Джеджели.

Выступление турецких гостей было встречено громкими аплодисментами зрителей, сообщает ТДХ.

Мустафа Сандал и Мустафа Джеджели исполнили популярные эстрадные и народные турецкие песни.

Ранее мы сообщали, что Сандал и Джеджели дадут концерт в Аркадаге.