Туркменский арбитр приглашен судить соревнования по тяжелой атлетике на Олимпийских играх-2024
В Лозанне состоялась встреча главы Национальной федерации тяжелой атлетики Туркменистана Бердынияза Мятиева с генеральным директором Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Ахиллеасом Цогасом.
В ходе переговоров обсуждались перспективы проведения международных и региональных турниров по тяжелой атлетике в Туркменистане, организация обучающих семинаров с привлечением зарубежных специалистов, а также вопросы подготовки спортсменов. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в этих направлениях, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.
Отметим, что важным итогом встречи стало официальное приглашение туркменского судьи Чары Мамедова для работы на соревнованиях по тяжелой атлетике на предстоящих Олимпийских играх в Париже.
Роль судей в соревнованиях по тяжелой атлетике:
В соревнованиях по тяжелой атлетике судейская коллегия называется техническим представителем. В каждом состязании принимают участие 40 судей. 10 рефери составляют жюри, остальные оценивают соревнования как судьи.
Судьи делают выводы на основании выступления спортсмена. Жюри анализирует и подтверждает выводы судей после соревнования. Технические инспекторы контролируют вес штанги и состояние одежды спортсмена. Их задача – не пропускать никакие нюансы, происходящие на соревнованиях. Также присутствуют врач, директор и генеральный секретарь, которые держат под контролем все аспекты соревнования.
Перед каждым соревнованием проходят обязательные учебно-консультационные собрания, на которых обсуждаются особенности, происходящие в тяжелой атлетике. Важно отметить, что в этом виде спорта все прозрачно: судьи и спортсмены живут в одних отелях, поддерживают связь и обмениваются мнениями, что положительно сказывается на всех участниках процесса.
Чары Мамедов – арбитр международной категории, генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Туркменистана. Он работал на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Свою судейскую карьеру начал в 2017 году, а международный дебют состоялся в 2019 году на юниорском чемпионате мира в Лас-Вегасе.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Состязания по тяжелой атлетике запланированы на 7-11 августа.
Кто представит Туркменистан в тяжелой атлетике на Олимпиаде в Париже?
Туркменистан в тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Париже представит 23-летний Давранбек Хасанбаев в весовой категории до 102 кг. Он завоевал путевку на Олимпиаду, заняв 5-е место в сумме двоеборья на Кубке мира в Пхукете (Таиланд). Особенно успешно Хасанбаев выступил в рывке, завоевав золотую медаль с результатом 187 кг.
Спортсмен начал свою карьеру в Дашогузском велаяте и сейчас тренируется под руководством главного тренера национальной сборной Мансура Реджепова.