 Туркменистан и ЮНИСЕФ укрепляют сотрудничество

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча заместителя министра Мяхри Бяшимовой с новой главой Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпой Ратной, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Бяшимова поздравила Ратну с назначением на пост и пожелала успехов в развитии сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ. Стороны отметили высокий уровень текущего взаимодействия и обсудили перспективы его дальнейшего расширения.

Особое внимание было уделено реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 годы. Ключевые направления программы включают управление в интересах детей, здравоохранение, питание, раннее развитие, социальную защиту и инклюзивное образование.

Дипломаты рассмотрели возможности укрепления сотрудничества, совершенствования правовой базы и реализации совместных проектов в приоритетных областях.

Глава Представительства ЮНИСЕФ выразила готовность к дальнейшему углублению партнерских отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.