 Сердар Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с первой годовщиной открытия города Аркадаг

Сегодня город Аркадаг празднует свою первую годовщину со дня открытия. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание жителям города и всем туркменистанцам.

«…Город Аркадаг символизирует экономическое процветание нашего независимого нейтрального государства, колоссальные возможности, счастливую и благополучную жизнь народа, светлое будущее молодого поколения. Уверен, что большое торжество-праздник, развернувшееся по случаю годовщины открытия города Аркадаг, ещё более укрепит наше единство и сплочённость в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, приумножит гордость за впечатляющие достижения», — говорится в Послании.

Город Аркадаг, возведённый в живописных предгорьях Копетдага, – это «умный» город, основывающийся на инновационные технологии, цифровую систему, передовые информационно-коммуникационные технологии. Здесь придают особое значение экологическому благополучию, взаимосвязи природы и человека. Ярким тому свидетельством является присуждение городу Аркадаг сертификата о присоединении к проекту «Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

«Со строительством города Аркадаг тысячи наших соотечественников обес­печены новыми рабочими мес­тами, благоустроенным жильём со всеми удобствами. Поддержка со стороны государства каждого человека, семьи в нашей стране – это главный принцип реализуемой нашей политики», — отметил Президент.

В облике нового города сочетаются лучшие традиции национального зодчества и инновационные декоративные особенности. Комплексные системы снабжения создают здесь комфортные социально-бытовые условия для городского населения.