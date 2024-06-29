Министр образования Туркменистана обсудила перспективы сотрудничества с АБР

В Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча министра Б.Ораздурдыевой с представителями Азиатского банка развития (АБР) во главе с директором департамента человеческого и социального развития Софией Шакил.

В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области образования и развития человеческого капитала.

Министр Ораздурдыева выразила благодарность АБР за многолетнее продуктивное партнерство и подчеркнула значимость поддержки, оказываемой банком в реализации различных проектов, направленных на устойчивое развитие и модернизацию экономики страны. Представители АБР, в свою очередь, подтвердили готовность продолжать совместную работу и поддерживать инициативы Туркменистана в сфере образования.

Особое внимание было уделено обсуждению успешных проектов, реализованных в сотрудничестве с АБР, а также новым перспективам, таким как развитие технического и профессионального образования, подготовка кадров для туристического сектора и укрепление сотрудничества в области STEM-образования.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и наметили основные направления совместной работы на ближайшие годы.

* STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) образование — это модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему.