 Для министерства энергетики Туркменистана закупят специальную автотехнику

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Для совершенствования деятельности службы, осуществляющей техническое обслуживание систем наружного освещения на проспектах, улицах и в парках Ашхабада будут закуплены современные специализированные транспортные средства.

Предложение о закупке спецтранспорта внес на заседании Правительства Туркменистана вице-премьер Б.Аннамаммедов, отчитываясь о проводимой работе по модернизации материально-технической базы электроэнергетической отрасли.

Президент Туркменистана одобрил предложение о приобретении современной специализированной автотехники для укрепления материально-технической базы министерства энергетики Туркменистана и распорядился провести соответствующую работу, сообщает ТДХ.