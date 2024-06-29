Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс в городе Аркадаг
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс в городе Аркадаг. Комплекс расположен в предгорьях Копетдага, регионе, известном как родина ахалтекинских лошадей, пишет TDH.
Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел условия содержания лошадей и пообщался с персоналом комплекса. Он отметил значительные улучшения в инфраструктуре и экологии региона за последние годы.
В ходе визита Председатель Халк Маслахаты совершил конную прогулку на скакуне по имени Ханбек. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения и развития традиций туркменского коневодства.
На территории комплекса созданы все необходимые условия для развития коневодства и разведения ахалтекинских скакунов. Здесь также функционируют Международная академия коневодства, Государственный цирк, Научно-производственный центр коневодства.
Национальный Лидер отметил, что развитие коневодческой отрасли является важной частью культурного наследия и экономического развития Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость сочетания традиционных методов с современными научными подходами в разведении и подготовке лошадей.