 Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами новых объектов здравоохранения в Ашхабаде

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, где ознакомился с проектами строящихся объектов здравоохранения, сообщает TDH.

Национальный Лидер туркменского народа посетил стройплощадку Международного реабилитационного центра и побеседовал с председателем правления компании Rönesans Holding Эрманом Ылыджаком. Ылыджак выразил благодарность за возможность работать в Туркменистане.

Глава Халк Маслахаты ознакомился с проектами нескольких медицинских учреждений, включая:

— Международный научно-клинический центр физиологии на 250 мест

— Международный реабилитационный центр на 400 мест

— Международный научно-клинический центр онкологии на 500 мест

— Стоматологический центр

— Международный педиатрический центр на 160 мест

Также были представлены проекты онкологических центров в Марыйском, Балканском и Лебапском велаятах, Центр охраны здоровья матери и ребёнка в Дашогузском велаяте и другие объекты.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность сочетания национальных традиций зодчества и современных технологий при строительстве. Он также отметил необходимость соблюдения качества и сроков строительства, а также оснащения учреждений в соответствии с международными стандартами.

В ходе встречи была представлена информация о деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В завершение визита Председатель Халк Маслахаты дал ряд указаний по привлечению опытных врачей в качестве консультантов при строительстве и оснащении медицинских объектов.