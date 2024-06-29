 В Ташкенте в июле пройдет выставка товаров «Сделано в Туркменистане»

В Ташкенте 15–16 июля пройдет выставка продукции и товаров «Сделано в Туркменистане», которая будет организована в рамках заседаний Совместной туркмено-узбекской комиссии и Туркмено-узбекского делового совета.

Об этом доложил на заседании Правительства в пятницу вице-премьер Б.Атдаев, говоря о принимаемых мерах для практической реализации достигнутых ранее на высшем уровне договорённостей в соответствии с «Планом совместной деятельности по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан на 2023–2024 годы (Дорожная карта)».

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Республика Узбекистан является близким партнёром Туркменистана и распорядился должным образом подготовиться к 18-му заседанию Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и к очередному заседанию Туркмено-узбекского делового совета. Вместе с тем акцент был сделан на необходимости организованного проведения национальной экспозиции отечественной продукции, сообщает ТДХ.