 В Абу-Даби пройдет форум «Торговля, инвестиции и бизнес-возможности в Туркменистане»

В Абу-Даби 7–8 ноября пройдет форум «Торговля, инвестиции и бизнес-возможности в Туркменистане». Форум будет организован в рамках Всемирной выставки (ADIPEC), посвящённой нефтегазовой и энергетической отраслям, новым технологиям и передовым разработкам, которая состоится 4–7 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов.

В данное время Туркменистан ведет активную подготовку к проведению форума. Об этом доложил на заседании Правительства в пятницу вице-премьер Б.Атдаев, говоря ведущейся работе по укреплению торгово-экономических связей и расширению взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами.

Отмечалось, что с учётом заинтересованности крупных мировых компаний к сотрудничеству с Туркменистаном на площадке масштабного международного смотра предлагается организовать презентации, раскрывающие потенциал страны с участием представителей финансово-экономического, нефтегазового, энергетического комплексов, сфер промышленности, торговли, сельского и водного хозяйства, окружающей среды, транспорта и коммуникаций. В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что предстоящий форум в Абу-Даби имеет огромное значение и следует обеспечить высокий уровень его организации, поручив вице-премьеру принять для этого соответствующие меры, сообщает ТДХ.