 Экоактивисты из Туркменистана участвуют в молодежном лагере в Узбекистане

Фото: МИЦ

С 23 июня в Узбекистане проходит Международный экологический лагерь, в котором приняла участия и молодежь из Туркменистана.

Среди участников форума экоактивисты со всех стран Центральной Азии, а также из Азербайджана, Венгрии и Турции. Об этом сообщает МИЦ.

Лагерь продлится до 30 июня. Программа форума разделена на 2 этапа, мероприятия которых проходят в двух городах. В частности, с 23 по 26 июня мероприятия проводились в Самарканде, а с 27 по 30 июня – в Ташкенте.

В Ташкенте участники посещают экошколы и «Зеленый университет», где слушают лекции ведущих специалистов в области экологии.

В рамках культурной программы участники молодежного форума посетили исторические места Самарканда: Мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи-Зинда и обсерваторию Улугбека.

Организаторами форума являются Международный общественный фонд Zamin, Министерство экологии Узбекистана, ЮНИСЕФ, ПРООН и ФАО.