 Туркменские гонщики примут участие в ралли «Шелковый путь-2024»

В престижном международном ралли «Шелковый путь-2024» примут участие спортсмены из Туркменистана, пишет «Матч ТВ». Всего на старт выйдут 117 гонщиков из пяти стран: Туркменистана, России, Китая, Монголии и Беларуси.

Соревнования пройдут в пяти категориях: мотовездеходы, внедорожники, грузовики, мотоциклы и квадроциклы. В гонке будут задействованы 67 транспортных средств.

Ралли состоится с 5 по 15 июля на территории России и Монголии. Маршрут протяженностью 5257 км начнется в Томске и завершится в Улан-Баторе. Длина спецучастков составит 2993 км.

Как сообщает официальный сайт соревнований, Туркменистан представят четыре экипажа в категории внедорожников Т2:

Мердан и Шохрат Тойлыевы (стартовый номер 220, Nissan Patrol)

Максатмырат Данатаров и Дидар Оразмедов (221, Nissan Patrol)

Мейлис Абдуллаев и Италмаз Чарыев (225, Nissan Patrol)

Шамырат и Мухамметмырат Гурбановы (226, Toyota Land Cruiser)

«Шелковый путь» отмечает в этом году свое 15-летие. Впервые ралли состоялось в 2009 году по маршруту Казань – Ашхабад.