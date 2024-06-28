 Туркменистан принял участие в заседании группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

Туркменистан принял участие в восьмом заседании рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря, которое проходило в Тегеране с 24 по 26 июня. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Делегацию Туркменистана возглавил директор Института Каспийского моря Мырат Атаджанов. Делегация Азербайджана участвовала под руководством Самира Шарифова, Ирана — Эсхака Джахангири, Казахстана — Зульфии Аманжоловой, России — Михаила Петракова.

Председателем заседания выступил Эсхак Джахангири.

В ходе встречи стороны продолжили обсуждение методологии построения прямых линий доступа к Каспийскому морю. Также был проведен обзор сотрудничества на Каспии.

Делегации выразили благодарность иранской стороне за организацию встречи на высоком уровне. Следующее заседание РГВУ состоится в Казахстане. Даты будут согласованы по дипломатическим каналам, отмечает источник.