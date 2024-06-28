 Туркменистан представил свой стенд на выставке «Китай-Евразия ЭКСПО»

Фото: МИЦ

Торгово-промышленная палата Туркменистана принимает участие в международной выставке «Китай-Евразия ЭКСПО», проходящей в городе Урумчи 26 по 30 июня.

Туркменский стенд знакомит посетителей и гостей выставки с развитием внутреннего рынка страны и ее торгово-экономическим потенциалом для сотрудничества и большими перспективами реализации совместных проектов.

В рамках выставки проходят торговые и инвестиционные форумы, сессии по обмену опытом, другие деловые и культурные мероприятия, сообщает МИЦ.