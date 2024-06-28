 Президент Туркменистана и глава Daewoo обсудили перспективы сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с руководителем компании Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. Бек Джунг-Ваном, сообщает TDH.

Гость передал главе государства приветствия от Президента Республики Корея Юн Сок Ёля и выразил радость по поводу встречи, состоявшейся накануне годовщины открытия «умного города» Аркадаг.

Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил за визит и передал ответные пожелания руководству Кореи, выразив надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая газовую и химическую промышленность, транспорт, высокие технологии и инвестиции. Особое внимание уделили участию корейских компаний в строительстве города Аркадаг и проекте «Ашхабад-сити».

Президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил вклад корейских компаний в развитие экономического сотрудничества между странами, особенно в газовой и химической отраслях.

Глава государства выразил готовность рассмотреть предложения по развитию химической промышленности, в частности, производства удобрений.

Бек Джунг-Ван отметил, что сотрудничество с Туркменистаном является честью для его компании, учитывая репутацию страны как надёжного делового партнёра.