 Обсужден предстоящий визит в Астраханскую область хякима западного региона Туркменистана

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Вопросы подготовки к предстоящему визиту в Астраханскую область хякима Балканского велаята Ходжамырата Аширмырадова вошли в повестку встречи между консулом Туркменистана в Астрахани Гадамом Иламановым и министром внешних связей Астраханской области Владимиром Головковым.

Как сообщает издание nCa, в ходе встречи была затронута тема расширения торгово-экономических связей. Иламанов представил предложение о проведении в 2025 году в Астрахани астраханско-туркменского делового форума с участием представителей министерств, ведомств и бизнес-структур с целю налаживания новых деловых связей.

Стороны договорились, что сроки и повестка предстоящего мероприятия будут обсуждаться дополнительно, отмечает источник.