Неделя культуры в Туркменистане завершилась

В Туркменистане завершилась Неделя культуры – акция, посвященная широко отмечаемому в нашей стране Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

Утром последнего дня акции на площади культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги» состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого поэта.

Первой была установлена корзина с цветами от имени президента Туркменистана. Затем дань уважения поэту оказали члены правительства, руководители и представители общественных организаций, деятели культуры и искусства, молодежь, многочисленные жители и гости страны.



Позже в этот день в парке также прошло мероприятие, которое собрало ведущие творческие коллективы страны и звезд туркменской эстрады. Искусствоведы и эксперты в своих выступлениях отметили, что Махтумкули Фраги обогатил поэзию народными формами художественной выразительности и передовыми идеями своего времени. На вечере звучали песни на его стихи, отражающие национальный менталитет туркмен.

Заключительным аккордом творческих мероприятий стал большой праздничный концерт мастеров искусств в городе Аркадаг. Со сцены прозвучали фольклорные напевы и современные произведения. Украсили программу хореографические композиции. Для зрителей выступали как известные исполнители, профессиональные коллективы и популярные фольклорные ансамбли, так и молодые дарования страны.