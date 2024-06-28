 Гурбангулы Бердымухамедов обсудил перспективные проекты с японскими инвесторами

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с представителями японской компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. – старшим советником по стратегическим вопросам Тацуя Ватанабэ и исполнительным директором Кендзи Санада, сообщает TDH.

Япония является важным стратегическим партнером Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны сотрудничают как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, включая ООН.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что туркмено-японские деловые отношения вышли на новый уровень и успешно развиваются в различных сферах. С компанией Kawasaki Heavy Industries Ltd. установлено долгосрочное партнерство, реализован ряд крупных проектов, включая завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе, карбамидный завод в Марыйском велаяте и Келятинский цементный завод.

Учитывая планы Туркменистана по добыче и переработке природного газа, обсуждались новые возможности для сотрудничества. Подчеркивалась важность использования передовых технологий и соблюдения экологических стандартов при реализации проектов.

Национальный Лидер туркменского народа выразил готовность рассмотреть предложения компании по дальнейшему развитию партнерства. Представители Kawasaki Heavy Industries Ltd. подтвердили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и интерес японских деловых кругов к туркменскому рынку.