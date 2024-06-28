 Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом корейской компании Daewoo

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом компании Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. Бек Джунг-Ваном.

Как сообщает ТДХ, в ходе беседы глава крупнейшей компании Республики Корея подчеркнул, что очень рад посетить Туркменистан накануне празднования годовщины со дня открытия города Аркадаг.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что этот визит предоставит хорошую возможность для обсуждения перспективных направлений сотрудничества.

Новую страницу в истории межгосударственных связей Туркменистана и Кореи, по общему мнению, открыл недавний государственный визит Президента Юн Сок Ёля в Ашхабад. В рамках визита были достигнуты важные договорённости и подписан солидный пакет документов, нацеленных на углубление взаимовыгодного партнёрства, обогащение его содержания.

«Учитывая реализуемые в Туркменистане программы социально-экономического развития, крупномасштабные реформы и созданные благоприятные условия для зарубежного бизнеса, имеется возможность развивать сотрудничество по новым направлениям», – отметил Национальный Лидер туркменского народа.

При этом подчёркивалось, что в стране особое внимание уделяется надёжности возводимых объектов и их соответствию экологическим стандартам. Большое значение придаётся внедрению новейших достижений науки и техники, привлечению иностранного капитала. В данной связи отмечалось плодотворное сотрудничество между Государственным концерном «Туркменхимия» и компанией Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что многолетнее взаимовыгодное партнёрство будет и далее успешно развиваться, отмечает источник.